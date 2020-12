Neue Stolpersteine für schwule Zwillinge

01. Dezember 2020, noch kein Kommentar

Bild: Jürgen Wenke

Sie waren schwul, jüdisch, eineiige Zwillinge und wurden beide in der NS-Zeit ermordet. Jetzt erinnern zwei neue Stolpersteine in Trier an Ernst und Leo Salomon.



Die am 3. Oktober 1894 geborenen Brüder wurden 1935 wegen homosexueller Kontakte verhaftet und 1936 nach Paragraf 175 zu hohen Haftstrafen verurteilt. Ernst wurde im Februar 1943 in Auschwitz ermordet, der Zwillingsbruder Leo starb im Oktober 1942 im Gefängnis Wolfenbüttel an den Folgen der jahrelangen Haft.



Beide waren ehemals Schüler des "Kaiser-Wilhelm-Gymnasiums mit Realgymnasium" in Trier. Die Schule unter diesem Namen und das Schulgebäude existieren heute nicht mehr. Am ehemaligen Standort in der Böhmerstraße Ecke Nikolaus-Koch-Platz wurden Ende Oktober insgesamt 23 Stolpersteine verlegt für die damaligen jüdischen Schüler*innen vieler Jahrgänge, darunter auch zwei Stolpersteine für Ernst und Leo Salomon.



(Bild: Jürgen Wenke)

Für die Salomon-Zwillinge ist es die zweite Würdigung. Bereits drei Jahre zuvor im Herbst 2017 wurden zwei Stolpersteine auf Initiative von Jürgen Wenke durch den Künstler Gunter Demnig vor dem Wohnhaus der Brüder in der Hohenzollernstraße 13 in Trier verlegt (queer.de berichtete). Der Initiator hat auch eine ausführliche Biografie der Brüder verfasst und beschreibt darin auch die Verfolgung der gesamten jüdischen Familie und von Paul und Leonie, Geschwister von Ernst und Leo. Auch eine Kurzfassung zum Leben und Sterben der Brüder Salomon wurde verfasst. Die Berichte finden sich auf stolpersteine-homosexuelle.de. (cw/pm)









