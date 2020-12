Zeigen, erzählen, anregen, erregen

03. Dezember 2020, noch kein Kommentar

Aus der Schweiz kommt mit "QUEER SEX - whatever the fuck you want!" ein neuer Sex-Ratgeber für queere Jugendliche mit zahlreichen Fotografien und Illustrationen.



Viele junge - aber auch erwachsene - LGBTI haben tausend Fragen zur Sexualität. Nützliche Antworten finden sie selten: Was sich im Internet googlen lässt, hat oft zweifelhafte Qualität. Häufig sind die Infos ungenau, verklausuliert oder moralisch.



"Es fehlt eine popkulturelle, sexpositive und ehrliche Thematisierung von Sexualität für junge queere Menschen", erklärt Florian Vock, Mitherausgeber des neuen Buches und langjähriger Aktivist. "Wir schließen die Lücke zwischen heteronormativer Schulaufklärung und unrealistischen Pornos; also dort, wo eigentlich das Leben stattfindet."



In "QUEER SEX - whatever the fuck you want!" werden Praktiken und Tipps geschildert. Erklärungen zu Begriffen finden darin Platz und werden ohne moralische Distanz, sondern konkret, persönlich und ehrlich beschrieben. Dabei werden wichtige Hinweise zur körperlichen Integrität, zu gesetzlichen Regelungen und zur sexuellen Gesundheit normalisiert.







Auf 160 Seiten werden collagenartig zentrale Themen im Kontext queerer Sexualität bearbeitet. Die Publikation ist dabei weder Nachschlagewerk noch Hochglanzmagazin, sondern vermittelt die Alltäglichkeit von Fragen zur Sexualität und macht Lust auf Sex, keine Angst davor - gerade darum, weil auch schwierige, kritische und komplizierte Punkte angesprochen werden.



Der queere Sex-Ratgeber, der in diesem Monat bei Print Matters! erscheint, ist die Arbeit eines Kollektivs. Die drei künstlerischen Herangehensweisen (Bild, Text, Illustration) führen als roter Faden durch die Themen. "QUEER SEX—whatever the fuck you want!" (ISBN 978-3-033-08178-9) kann zum Preis von 15 Franken (13,84 Euro) zzgl. Versandkosten auf printmatters.ch (vor)bestellt werden. Auf der Homepage gibt es auch weitere Informationen zum Band. (cw/pm)







