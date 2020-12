Queerer Weihnachtsbaum in Gelnhausen

07. Dezember 2020, noch kein Kommentar

Der Main-Kinzig-Kreis in Hessen setzt in diesem Jahr mit einem queeren Weihnachtsbaum vor dem Verwaltungssitz in Gelnhausen ein buntes Zeichen für Vielfalt und Akzeptanz.



Auf Initiative des Vereins Queer* Main-Kinzig wurde der Baum am Freitag vor dem Main-Kinzig-Forum mit selbst beschrifteten und bemalten Weihnachtskugeln geschmückt. "Love wins", kann man u.a. lesen, auch Regenbogenfahnen zieren einige der klassischen Christbaumanhänger.







"Der Baum, der von dem Main-Kinzig-Kreis extra für diesen Zweck zur Verfügung gestellt wurde, soll in der sensiblen und für einige queere* Menschen auch einsamen Weihnachtszeit für ein bisschen Gemeinschaftsgefühl und Freude stehen", teilte Queer* Main-Kinzig zur Aktion mit. "Alle Menschen, die der queeren* Community freundlich gesinnt sind, sind herzlich dazu eingeladen, den Weihnachtsbaum mit eigenen bunten oder auch selbst gestalteten Kugeln noch weiter zu schmücken."



Der Main-Kinzig-Kreis im Regierungsbezirk Darmstadt ist Hessens bevölkerungsreichster Landkreis. Kreisstadt und seit Juli 2005 Sitz der Verwaltung ist Gelnhausen, die größte Stadt Hanau. Landrat ist der SPD-Politiker Thorsten Stolz. (cw)







-w-