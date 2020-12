Die Performance von Gender

10. Dezember 2020, noch kein Kommentar

Wie wir Gender wahrnehmen und wie das Äußere von Gender-Stereotypisierung in unserer heutigen Gesellschaft geprägt ist, darum geht es in Cindy Shermans neuer Ausstellung in der Sprüht Magers Galerie in Berlin.



Cindy Sherman, bekannt für ihre genderkritische Kunst und eine der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler*innen, setzt sich in ihrer neuen Werkgruppe erneut mit der Bildung von Identität als gesellschaftliche Konstruktion auseinander. Auf zehn großformatigen Fotografien ist die Künstlerin selbst in Rollen androgyner Charaktere gekleidet und in eleganter, genderneutraler Designerkleidung zu sehen.



Die Figuren sind entweder als Paar oder solo in Szene gesetzt. Dabei hat Sherman ihren Fokus auf die Darstellung der männlichen Figuren gelegt, deren Männlichkeit allein durch die Anwesenheit weiblicher Figuren - hauptsächlich erkennbar durch stereotypisch "weibliche" Accessoires, Make-up und Frisuren - hervorgehoben wird. Die weiblichen Figuren tragen hier eine geschlechtszuweisende Funktion und verdeutlichen das Verlangen unserer Gesellschaft, Menschen anhand ihres Genders identifizieren zu können.



Sherman möchte mit ihrem Werk bewusst irritieren, indem sie unsere Wahrnehmung von Gender in Frage stellt. Die einzelnen Fotografien senden vermeintlich gegensätzliche Signale von Männlichkeit und Weiblichkeit. Ihr Werk drängt die Frage in den Vordergrund, weshalb unser Äußeres einen derart großen Einfluss auf unsere Wahrnehmung - und damit wiederum auf unsere Performance von Gender - hat, wenn sich Gender doch vorwiegend nur im Inneren eines jeden abspielt. Also warum müssen wir jeden Tag Gender performen?



Die Ausstellung, die noch bis 13. Februar bei Sprüht Magers läuft, kann man sich auf der Homepage der Galerie auch online anschauen. (vs)





