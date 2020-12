József-Szájer-Gedenkrinne

11. Dezember 2020, noch kein Kommentar

Der bei einer illegalen schwulen Sexparty in Brüssel erwischte homophobe Ex-Europaabgeordnete József Szájer sorgt in Brüssel weiterhin für Spott.



An der Regenrinne, an dem der ungarische Politiker erfolglos aus dem ersten Stock eines Privathauses vor der Polizei zu fliehen versuchte, brachten Unbekannte eine Gedenktafel an. "Hier endete die politische Karriere des Fidesz- und EU-Abgeordneten József Szájer", heißt es darauf zweisprachig in Englisch und Ungarisch. "Er hatte versucht, über dieses Rohr vor den Behörden zu fliehen. Er wollte in der Nacht zum 27. November den Schauplatz einer illegalen, mit Ecstasy angeheizten Orgie während der Covid-19-Pandemie verlassen."

Über den gescheiterten Fluchtversuch über die Regenrinne macht sich auch ein ungarisches Unternehmen lustig, das in seinem Onlineshop für umgerechnet etwa 2,50 Euro Trinkhalme mit einem rutschenden József Szájer anbietet.



(Bild: Upszajandek)

Die Regenbogensocken der kleinen Figur haben leider einen queerfeindlichen Beigeschmack, da sich der Fidesz-Politiker als erklärter Gegner der LGBTI-Community positionierte und in seinen Reden mehrfach gegen homosexuelle Menschen hetzte. Er spielte auch eine Schlüsselrolle bei der ungarischen Verfassungsänderung, die ein Heiratsverbot für Schwule und Lesben festschrieb.



Nach dem Vorfall in Brüssel legte der bärtige Ungar sein Abgeordnetenmandat nieder und kündigte auch seinen Parteiaustritt an (queer.de berichtete). In der italienischen Hauptstadt Rom wurde Szájer bereits in der vergangenen Woche als "Ungarns neue Schwulenikone" mit einem satirischen Wandgemälde geehrt (queer.de berichtete). (mize)











-w-