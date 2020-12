Hochzeit zu dritt

13. Dezember 2020,

Während Thailands Lesben und Schwule noch immer auf die eingetragene Partnerschaft für zwei Menschen warten, schlossen in der Provinz Chanthaburi drei Männer in einer traditionellen Zeremonie den Bund fürs Leben - mit dem Segen von Mönchen und der Familien.



Die religiöse Trauung von Thanawat Pumthong (30), Sanchai Subchan (22) und Tinnapob Butwat (24) fand am 8. Dezember im kleinen Örtchen Khlong Narai statt, 260 Kilometer südostlich von der Hauptstadt Bangkok entfernt. Alle großen thailändischen Medien berichteten über die nicht alltägliche Hochzeit, die jedoch keine rechtlichen Auswirkungen hat.







Die traditionelle Feier begann am frühen Morgen mit der Verköstigung von Mönchen, folgte den in Thailand üblichen Riten und endete mit einer großen Party mit Freund*innen und Familienmitgliedern.







Thanawat, der als Ernährungsberater in einem privaten Krankenhaus arbeitet, ist bereits seit sieben Jahren mit dem Tänzer Sanchai zusammen. Tinnapob, ein Kollege Sanchais, wurde erst später in die Beziehung aufgenommen.







Sanchais Mutter, Thanayarat Phontem, erklärte gegenüber einer Zeitung, sie freue sich für das Trio und sei stolz darauf, dass es eine traditionelle Hochzeitszeremonie habe. Sie wünsche allen drei Ehemännern viel Glück. (mize)







