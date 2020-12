Trans Frau ist neue Stimme der BVG

14. Dezember 2020, noch kein Kommentar

Unter rund 1.000 Mitbewerber*innen wurde die trans Schauspielerin und Synchronsprecherin Philippa Jarke als neue Ansagestimme der Berliner Verkehrsbetriebe ausgewählt.



Seit Sonntag ist die Stimme der 45-Jährigen in den ersten Bussen der BVG zu hören. Nach und nach sollen auch die Straßenbahnen und U-Bahnen umgestellt werden. In über 100 Studiostunden nahm Philippa Jarke für alle Haltestellen und weitere Ansagen rund 4.200 Sprach-Dateien auf.



Die Berlinerin, die u.a. die Hollywood-Stars Ashton Kutcher und Ben Stiller synchronisierte, überzeugte in einem mehrstufigen Casting "mit ihrer einzigartigen Stimme und als starke Persönlichkeit", heißt es in einer Mitteilung der BVG. Die Einführung der neuen Stimme für alle Ansagen in Fahrzeugen und Stationen ist Teil des neuen "Soundbrandings" der Verkehrsbetriebe. Alle Töne - vom Hinweisgong im U-Bahnhof über das Türschließsignal bis hin zur Wartemusik der Telefonanlage - werden aktuell runderneuert.



"Mit unserem neuen Klang sind wir ein Echo unserer Stadt", erklärte BVG-Chefin Eva Kreienkamp. "Etwas rau, aber immer sympathisch und authentisch - so ist Berlin, so ist die BVG - und so soll sie auch klingen. Der neue Sound und die neue Stimme werden ebenso unverwechselbar wie das Gelb unserer Fahrzeuge." (cw)







