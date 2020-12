Petplayer gründen Verein

17. Dezember 2020,

Deutsche Vereinsmeierei und Freude an tierisch-erotischen Rollenspielen schließen sich nicht aus: In Hannover hat sich der Freie Wuffel e.V. gegründet.



Der neue Verein richtet sich an Petplayer, Furries und Interessierte im gesamten deutschsprachigen Raum. "Neben einer in Rekordzeit erstellten und verabschiedeten Satzung konnte sich Versammlungsleiter Toffi über einen frischen und repräsentativen Vorstand freuen: das Durchschnittsalter liegt bei 29 Jahren, ein weites Spektrum an Genderidentitäten ist vertreten", heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch.



Der Freie Wuffel e.V.i.G. habe bereits einen Gleichstellungsbeauftragten und eine Jugendbeauftragte ernannt, teilte Pressesprecher Aquarius mit. Das jüngste Gründungsmitglied sei erst 19 Jahre alt. Man freue sich "auf die wertschätzende Zusammenarbeit mit allen LGBTQ+ Organisationen, Vereinigungen sowie Verbänden".



Zu den Zielen des neuen Vereins wurden in der Pressemitteilung keine Angaben gemacht. (cw)













-w-