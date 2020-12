Eine lesbische Feministin will Miss Germany werden

19. Dezember 2020, noch kein Kommentar

Zur Miss Berlin 2021 wurde sie bereits gekürt - am 27. Februar tritt die queere Studentin Katharina Wohlrab im Europa-Park Rust mit 15 Konkurrentinnen zur Miss-Germany-Wahl an.



"Ich stehe für Gleichberechtigung, für Chancengleichheit und das Schließen von Gender Pay Gaps; für Veganismus und ein nachhaltiges Leben, damit die Generationen nach uns diese wunderbare Welt noch so erleben dürfen, wie wir es tun", stellt sich Wohlrab auf der Homepage des Wettbewerbs vor. Im offiziellen Vorstellungsvideo sagt die 25-Jährige: "Meine Vision ist, dass junge Mädchen sich selbst lieben, unabhängig davon, wer sie sind, wer sie sein wollen und in wen sie sich verlieben."

Zusammen mit ihrer Frau Anna, ihrem Labrador Apollo und Zwergdackel Pluto lebt Katharina Wohlrab im Ostberliner Stadtteil Friedrichshain. Bald soll die Familie größer werden: "In zwei bis drei Jahren wollen wir schwanger werden", verriet die Feministin, die an der TU Berlin Soziologie und Medieninformatik stiudiert, gegenüber der "Bild"-Zeitung. Als Opfer einer Vergewaltigung startete sie Anfang der Jahres den Podcast "Trauma_weiter" über Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe.



Seit diesem Jahr ist "Miss Germany" kein Schönheitswettbewerb mehr. "Wir versuchen, diejenige Botschafterin zu finden, die Vorbild und Identifikationsfigur für eine Vielzahl von Frauen sein kann", erklärte Organisator Max Klemmer gegenüber dpa. Demnach steht bei dem Wettbewerb nun die Persönlichkeit der Frauen im Fokus. "Wir sind auf Vielfalt bedacht, auf innere Werte", sagte Klemmer, der eine Plattform für starke Frauen schaffen will. Schönheitswettbewerbe seien nicht mehr zeitgemäß. In diesem Jahr habe es deutschlandweit über 15.000 Bewerberinnen gegeben. (cw)







