Ein neues Bilderbuch für Menschen ab acht Jahren erzählt die Geschichte der engen Freundschaft zwischen dem schwulen Modemacher Hubert de Givenchy und der Schauspielerin Audrey Hepburn.



Hubert de Givenchy wächst in einem Schloss auf. Seine Mutter gibt große Partys, bei denen Hubert die schönen Kleider bestaunt. Später möchte er Modedesigner werden. Er geht nach Paris, wo er seinen Traum verwirklicht.



Audrey Hepburn hingegen möchte einmal Balletttänzerin werden, aber sie hat mehr Talent für das Theater. In London wird sie als Schauspielerin entdeckt und schon bald erstrahlt sie auf der großen Leinwand. Als Audrey in Paris Kleider für ihren neuesten Film aussuchen darf, treffen sich die beiden. Und es scheint, als wäre Huberts Kleidung speziell für Audrey angefertigt worden...



Mit "Audrey & Hubert" ist Philip Hopman ein ebenso stilvoll geschriebenes wie unwiderstehlich illustriertes Bilderbuch über Mode und Freundschaft gelungen, in dem jedes Detail passt wie maßgeschneidert. Givenchys geniale Entwürfe werden dabei farbenfroh und mit viel Elan in Szene gesetzt. Ein Buch, das Kinder und Erwachsene anspricht und für gute Laune sorgt!



Der 32-seitige Hardcover-Band ist Ende November auf Deutsch im Schweizer Midas Verlag erschienen (ISBN 978-3-03876-169-3) und zum Preis von 18 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich. Mehr Eindrücke gibt eine PDF-Leseprobe. (cw)















