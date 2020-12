Pralle Kerle für 2021

24. Dezember 2020, noch kein Kommentar

Unser vorletzter Kalendertipp fürs neue Jahr kommt vom legendären Pornolabel Lucas Entertainment. Kleine Warnung: Er ist eher fürs schwule Schlafzimmer als fürs Großraumbüro geeignet.



In dem sexy Wandkalender "Lucas Men International 2020" zeigen sich zwölf Top-Darsteller des schwulen Pornolabels Lucas Entertainment nicht nur unverhüllt, sondern einsatzbereit mit prallen Geräten. Jugendfrei - aber nicht minder einladend - sind lediglich das oben gezeigte Februarmotiv mit dem netten Herrn von hinten sowie das Titelblatt unten.



Lucas Entertainment, 1998 von Pornostar Michael Lucas in New York gegründet, ist eines der größten schwulen Pornostudios der Welt. Es ist bekannt für aufwändige Filme mit großem Budget und behauptet, dass seine Produktion "La Dolce Vita" von 2006 der teuerste Gay-Porno ist, der jemals gedreht wurde.



Der komplett farbige Kalender "Lucas Men International 2021" im Format 30x42 cm ist bei Bruno Books (Salzgeber Medien) erschienen und zum Preis von 19,99 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich. (cw)











-w-