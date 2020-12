Alle Körper sind perfekt und schön!

25. Dezember 2020, noch kein Kommentar

Bild: Anthony Patrick Manieri

Mit seinem Fotoprojekt "Arrested Movement" kämpft der in Toronto lebende Fotograf Anthony Patrick Manieri gegen Bodyshaming bei Männern.



Mit seiner intimen Porträtserie will Manieri darauf aufmerksam machen, dass Körperpositivität - anders als es oft in den Medien dargestellt werde - kein reines Frauenthema sei.



"Wir als Gesellschaft werden von klein auf mit dem bombardiert, was durch Fernsehen, Filme, Werbung und den dominierenden Moloch der sozialen Medien über unsere Computer und Smartphones als schön und akzeptabel angesehen wird", erklärte der Fotograf zu seinem Projekt. "All das hat negative Auswirkungen auf unser Selbstwertgefühl. Dauernd bekommen wir zu hören, dass wir nicht perfekt sind und uns ändern müssen."



Vor seine Kamera holte Anthony Patrick Manieri Männer aller Hautfarben und Körperformen, darunter kleine und große, behaarte und unbehaarte, Männer mit Behinderungen sowie cis, trans und nicht-binäre Models. Seine Porträts sind feierliche Moment der Selbstfreude, der Selbstermächtigung und Selbstakzeptanz. Die Freiheit, die viele dieser Männer im Studio erfahren, sprudelt sichtbar aus ihnen heraus.



Mehr über "Arrested Movement" kann man auf der Projekt-Homepage erfahren. (cw)









