Heiratsantrag an Heiligabend

Die Belgierinnen Alison van Uytvanck und Greet Minnen gelten bereits seit 2018 als das lesbische Power Couple im Tennissport - nun sind sie offiziell verlobt.



Die 23-jährige Minnen machte ihrer drei Jahre älteren Freundin den Antrag, verriet sie in einem Instagram-Post. "She said YES", schrieb sie zu zwei Bildern, auf denen die beiden Frauen stolz ihre Verlobungsringe zeigen - zusammen mit dem Hashtag #loveofmylife. Auch van Uytvanck postete Fotos mit den Captions "ENGAGED" und "Merry Christmas".



Im vergangenen Jahr waren die beiden Belgierinnen das erste offen gleichgeschlechtliche Paar, das im Doppel am altehrwürdigen Tennisturnier im Londoner Stadtteil Wimbledon teilnahm (queer.de berichtete). Ein Jahr zuvor hatten Alison van Uytvanck und Greet Minnen in ihrem Heimatland erstmals öffentlich über ihre Beziehung gesprochen. (cw)











