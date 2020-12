Jannik Schümann outet sich als schwul

27. Dezember 2020, noch kein Kommentar

Coming-out mit Küsschen und ohne Worte: Mit einem süßen Instagram-Post stellte Schauspieler Jannik Schümann am zweiten Weihnachtsfeiertag der Öffentlichkeit erstmals seinen Partner vor.



Auf dem Schwarz-weiß-Foto umarmt der 28-Jährige auf einer romantischen Winterwiese einen größeren Mann mit Mütze, der ihm einen liebevollen Kuss auf die Stirn gibt. Schümann selbst lächelt dabei glücklich in die Kamera. Zum Foto postete der Filmstar nichts außer ein rotes Herz-Emoji.



Wen der Schauspieler liebt, bleibt kein Geheimnis: Schümann selbst taggte auf dem Bild den Berliner Yogalehrer Felix Kruck, der das Foto ebenfalls mit einem Herz auf seiner eigenen Instagram-Seite teilte.



Bekannte Kollegen wie Clemens Schick, Jochen Schropp, Marco Schreyl und Kostja Ullmann beglückwünschten den Schauspieler zum Coming-out. "Ihr seid toll. Ich freue mich so für euch. Super gemacht, Superstar!", kommentierte Regisseur Marco Kreuzpaintner den Post, der bereits über 100.000 Likes erhielt. Schümanns Mutter schrieb, sie sei "sehr, sehr stolz" auf ihren Sohn.



Jannik Schümann wurde durch Filme wie "9 Tage wach" oder "Dem Horizont so nah" bekannt. Mehrfach war er auch in queeren Rollen zu sehen. Im Fernsehspielfilm "Mein Sohn Helen" (2015) spielte er etwa ein trans Mädchen, und in der Bestsellerverfilmung von Andreas Steinhöfels "Die Mitte der Welt" übernahm er die Rolle des Nicholas. In der zweiten Staffel der Historienserie "Charité" (2019) verkörperte er den schwulen Sanitätsoffizier Otto. (cw)





