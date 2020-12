Homoerotik in Coronazeiten

28. Dezember 2020, noch kein Kommentar

Zum zwölften Mal haben sich die Jungs der Warwick Rowers ausgezogen, um mit einem erotischen Wandkalender Geld gegen Homophobie im Sport einzusammeln - nur die Gesichtsmasken behielten sie an.



Das Projekt zugunsten der eigenen Charity-Organisation "Sport Allies", das seit 2019 unter dem neuen Label "Worldwide Roar" fungiert, sei immer noch notwendig, teilte das männliche Ruderteam der britischen Warwick University mit. "Wir leben noch immer in einer Welt, die sich größtenteils um heterosexuelles männliches Begehren dreht." Von einer echten Gleichberechtigung von LGBTI seien Gesellschaft und Sport weit entfernt. Darüber hinaus setzen sich die Athleten für eine "gesündere Männlichkeit" ein.



Die Fotos für den neuen Kalender entstanden im Sommer in freier Natur in Andalusien. Einige vielversprechende Eindrücke vom Shooting gibt das offizielle Making-of-Video:



Neben dem Kalender bieten die Warwick Rowers auf ihrer Homepage Filme, Postkarten und ein Coffee Table Book im Rahmen ihres professionellen Charity-Projekts an. Die violetten Masken der Coverjungs waren ebenfalls erhältlich, sind aber bereits ausverkauft. Erhältlich ist "Worldwide Roar 2021" auch bei amazon.de. (cw)



Die Athleten zeigen sich auch von hinten (Bild: Worldwide Roar)







