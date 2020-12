Twinks und Hunks zeigen ihre Schwerter

29. Dezember 2020,

Unser allerletzter Kalendertipp fürs neue Jahr, der sich an schwule Männer richtet, ist vielleicht der heißeste von allen.



"The Men of Naked Sword 2021" präsentiert die zwölf attraktivsten Twinks und Hunks, die bei dem legendären Pornostudio aus San Francisco unter Vertrag stehen. Der Name ist übrigens Programm: Die gutbestückten Models zeigen wirklich alles, was sie haben - auch wenn wir selbst das beschnittene Schwert des sexy November-Boys oben für unsere Freund*innen vom Jugendschutz leider abschneiden mussten.



Der komplett farbige Kalender "The Men of Naked Sword 2021" im Format 30x42 cm ist bei Bruno Books (Salzgeber Medien) erschienen und zum Preis von 19,99 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich. (cw)

















-w-