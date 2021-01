Schwule Liebe vor 160 Jahren

31. Dezember 2020, noch kein Kommentar

Bild: Courtesy of the Nini-Treadwell Collection © "Loving" by 5 Continents Editions / Elisabeth Sandmann Verlag

Wir verabschieden uns von 2020 mit einem Foto aus unserem Lieblingsbuch des Jahres: dem Bildband "Loving - Männer, die sich lieben" mit 350 historischen Fotografien verliebter schwuler Paare.



Es gibt einen unverwechselbaren Blick, den zwei Menschen haben, wenn sie verliebt sind. Dass dieser auch dann sichtbar und spürbar ist, wenn eine Gesellschaft die Liebe zwischen manchen Menschen verdammt und verbietet, zeigt "Loving" sehr eindrucksvoll. Dieses außergewöhnliche Buch mit Fotografien, die zwischen 1850 und 1950 entstanden sind, ist eine Hymne auf die Liebe. Die Aufnahme oben entstand beispielsweise um 1860, also vor rund 160 Jahren.



"Loving" präsentiert uns die Kraft, die Magie der Liebe, zeigt sie in ihrer Fürsorge, Mitmenschlichkeit, im Menschsein, als Universalkategorie. Die Sammlung des New Yorker Ehepaars Hugh Nini und Neal Treadwell erstreckt sich über den gesamten Globus von den USA und Kanada bis hin zu den europäischen, südamerikanischen, asiatischen und australischen Kontinenten.



Der gebundene Bildband ist im Elisabeth Sandmann Verlag erschienen (ISBN 978-3-945543-82-5) und kann zum Preis von 49 Euro u.a. bei amazon.de bestellt werden. Einige weitere Aufnahmen aus dem Buch zeigen wir in der unten verlinkten Galerie, mehr Infos gibt es in der ausführlichen Kritik "Ein Jahrhundert schwule Liebe in Fotografien" von Fabian Schäfer. (cw)











