Splitternackte Draufgänger

In seinem neuesten Bildband "Larrikin Bravado" kehrt der australische Fotograf Paul Freeman zu seinen Wurzeln zurück und serviert die rauesten Machos, dreckigsten Naturburschen und knackigsten Malocher.



Die Aufnahmen entstanden zum einen in der kalifornischen Wüstenlandschaft Joshua-Tree, zum anderen in einer Oldtimer-Werkstatt in Los Angeles. Man sieht den ebenso spielerischen wie erotischen Porträts an, wie sehr sich Fotograf und Models von den Umgebungen inspirieren ließen.



"Larrikin Bravado" ist bereits der achte Band von Freemans "Larrikin"-Reihe, die nach dem australischen Slangwort für "Rowdy" benannt ist. "In einer Welt, in der perfektionierte Schönheit geschätzt und zur Schau gestellt wird, finden wir gutaussehende Männer oft verlockender, wenn sie sich selbst nicht zu ernst nehmen", so der Künstler. "Die Erotik eines Mannes wird gesteigert, wenn sein gutes Aussehen mit einer gewissen Lässigkeit getragen wird. Er vermittelt ein Gefühl individueller Charakterstärke."



Der im Selbstverlag produzierte und über Crowdfunding finanzierte Fotoband ist seit Anfang Januar für 69,95 € bei brunos.de erhältlich. Einige (für unsere Freunde vom Jugendschutz entschärfte) Aufnahmen zeigen wir in der unten verlinkten Galerie, das Buch selbst ist expliziter. (cw)









