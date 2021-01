Erster offen schwuler Spieler in der Major League Rugby

07. Januar 2021,

Der US-amerikanische Rugby-Profi Devin Ibañez hat sich in sozialen Netzwerken als schwul geoutet - und bei der Gelegenheit auch seinen Lebenspartner Fergus präsentiert.



Der 26-Jährige ist der erste offen schwule Spieler in der nordamerikanischen Major League Rugby (MLR). Er habe sich "entschieden, das anzunehmen, für was ich mich früher geschämt habe und stolz und ohne Scham ich selbst zu sein", schrieb der 26-Jährige am 30. Dezember u.a. auf Instagram, um befreit ins neue Jahr zu gehen. Für sein Coming-out legte Ibañez extra den neuen Account @thatgayrugger an.



In dem Post bezeichnete sich der Sportler selbst als "Rugbyverrückten". In der Vergangenheit spielte er unter anderem für die Universität Massachusetts. Dort lernte er 2017 auch seinen Lebenspartner Fergus Wade kennen, einen 24-jährigen Medizinstudenten aus England, der für Studien über Schlafentzug bei Fruchtfliegen nach Harvard gereist war. Ibañez hofft nun, künftig in England spielen zu können, um seinem Freund näher zu sein.



Die Reaktionen auf sein Coming-out nannte der Rugby-Profi gegenüber dem Portal Outsports "überwältigend unterstützend und wunderbar". Er hätten ihm sogar schwule Spieler geschrieben, die in denselben Teams waren wie er und die ihm "ein bisschen von ihren eigenen Geschichten erzählt haben". (cw)







