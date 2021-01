Der superqueere Mund-Nasen-Schutz

08. Januar 2021,

Weil sich sexy Unterhöschen in Coronazeiten weniger verkaufen, haben sich die Designer des Gay-Modelabels Addicted an kreativen Gesichtsmasken versucht.



Unser Lieblingsmodell ist die "Feather Face Mask", mit der man äußerst stylisch und queer Bus fahren, Gassi gehen oder Salami kaufen kann. Der zweilagige Mund-Nasen-Schutz mit einer angeblichen Bakterienfiltration von über 80 Prozent ist zum Preis von 15 Euro im Addicted-Onlineshop erhältlich.



Für alle Queers, die es lieber klassisch mögen, ist natürlich auch eine Regenbogenmaske im Angebot. Das modische Pride-Modell gibt es sogar schon für 9,95 Euro bei brunos.de.







Addicted gilt als eine der beliebtesten Marken in der Gay-Modebranche. Das 2009 in Barcelona gegründete Label hatte sich zunächst auf sexy Badehosen spezialisiert, bietet aber mittlerweile auch Unterwäsche und Sportbekleidung an. (cw)









-w-