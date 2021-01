Schwule Pinguine werden Väter

10. Januar 2021, noch kein Kommentar

Bild: Indianapolis Zoo

Im Zoo von Indianapolis haben zwei männliche Eselspinguine gemeinsam ein Ei adoptiert und ausgebrütet - die Mutter hatte es verstoßen.



Es handele sich um die ersten gleichgeschlechtlichen Pinguin-Eltern in der Geschichte des Tierparks, freute sich der Zoo in einer Mitteilung auf seiner Website. "Unsere beiden männlichen Vögel wurden zum ersten Mal Väter, als ihr Küken am 15. Dezember schlüpfte. Ein Weibchen, das mit einem anderen Pinguin liiert ist, hatte das Ei gelegt und es dem rein männlichen Paar überlassen." Die schwulen Pinguine hätten das Ei abwechselnd ausgebrütet, so der Indianapolis Zoo. Nun wechselten sich die beiden Regenbogenväter auch beim Füttern ab.



Gleichgeschlechtliche Pinguinpaare sind keine Seltenheit. Erst im August freuten sich lesbische Eselspinguine im Park L'Oceanogràfic im spanischen Valencia über Nachwuchs (queer.de berichtete). Im Mai zeigte der Zoo von Sydney am Welt-Pinguin-Tag einen Livestream aus dem Leben des schwulen Paares Sphen und Magic, das ebenfalls eine Regenbogenfamilie gegründet hatte (queer.de berichtete). In Magdeburg sorgte 2019 ein polyamouröses Brillenpinguin-Trio für Schlagzeilen (queer.de berichtete).



In den USA war die gleichgeschlechtliche Pinguin-Liebe übrigens jahrelang ein Politikum: Das Bilderbuch "And Tango Makes Three" erzählt Kindern spielerisch die Geschichte eines schwulen Pinguinpaares. Homo-Hasser*innen waren darüber so erzürnt, dass sie sich in Scharen darüber beschwerten, wenn Bibliotheken dieses Buch führten (queer.de berichtete). Auch nach 16 Jahren zählt das Werk immer noch zu den meistgehassten Büchern im Land (queer.de berichtete). (cw)







