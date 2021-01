"Boys Will Be Boys"

12. Januar 2021, noch kein Kommentar

Nicht nur in Zeiten von Mindestabstand und geschlossenen Saunen haben die sinnlichen wie präzisen Fotografien des schwedisch-britischen Künstlers AdeY ihren ganz besonderen Reiz.



Mit seinem Hintergrund in Performance, Choreografie und zeitgenössischem Tanz beschäftigt sich AdeY in seinen Porträts meist splitternackter Männer mit der Physiologie des menschlichen Körpers und Themen wie Gleichgewicht, Intimität und Stärke. Seine inszenierten Bilder zielen darauf ab, eine nicht sexualisierte und aufgeschlossene Repräsentation der Menschheit zu schaffen, die auf dem Traum der Akzeptanz basiert.



Noch bis zum 5. Februar 2021 werden einige von AdeYs Arbeiten online auf boysboysboys.org ausgestellt, wo sie auch käuflich erworben werden können. Die Website ist ein Projekt der Londoner Little Black Gallery, das von Mitbegründer Ghislain Pascal kuratiert wird, um schwule und queere Fotografie zu fördern. (cw)







