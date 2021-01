Jennifer Lopez' queere Kultfamilie fürs Heimkino

13. Januar 2021, noch kein Kommentar

In der TV-Serie "The Fosters" präsentiert Produzentin Jennifer Lopez ein lesbisches Elternpaar mit fünf Kindern - bald gibt es alle Staffeln auf TVNOW.



Die Polizistin Stef (Teri Polo) und die stellvertretende Schulleiterin Lena (Sherri Saum) sind die Fosters. Das lesbische Pärchen lebt mit Stefs Sohn Brandon sowie den Adoptivkindern Jesus und Mariana zusammen. Als die beiden auch noch die toughe Callie und deren kleinen Bruder als Pflegekinder aufnehmen, scheint ihr Leben aus den Bahnen zu geraten.



TVNOW zeigt ab 1. März alle fünf Staffeln von "The Fosters" mit 104 Episoden aus den Jahren 2013 bis 2018. "Großes Gefühlskino im 40-Minuten-Takt", schrieb Kevin Clarke im Dezember 2014 auf queer.de über die wegweisende Familienserie. (cw)











