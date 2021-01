Queer, schön und einzigartig

15. Januar 2021, noch kein Kommentar

Die Bremer Fotografin Jasmine Shah hat für 2021 den limitierten FLINTA*-Kalender "Every Body is Perfect" herausgebracht - noch sind einige Exemplare erhältlich.



"Dieser Kalender möchte sich der Einzigartigkeit, dem subjektiven Blick, den wundervollen Körpern und der Sinnlichkeit und dem Begehren von FLINTA*-Personen widmen", erklärte Shah gegenüber queer.de. "Neben Themen wie Wahrnehmung, Körperlichkeit und Identität geben diese Aufnahmen einen ganz individuellen Einblick in die Schönheit jeder einzelnen Person."





Der A3-Kalender im Querformat mit einer Ringbindung wurde nur 250 Mal gedruckt - jetzt gibt es noch etwa 80 Exemplare, die die Fotografin zum Preis von 15 Euro verkauft. Bei Interesse eine E-Mail an schicken! (cw)





