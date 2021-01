Mit Humor durch Virenkrisen

17. Januar 2021, noch kein Kommentar

Was im letzten Jahr als Gag von Tobias Reichelt auf der Kabarettakademie auf Burg Fürsteneck gemeint war, ist nun doch Realität geworden: ein Kalender mit erotischen Maskenmotiven.



Der Profi-Fotograf Christian Wucherpfennig war von der Idee so begeistert, dass er seine Künste ehrenamtlich zu Verfügung gestellt und Tobias 13 Mal mit Mund-Nasen-Schutz abgelichtet hat. Herausgekommen ist der hochwertige Kunst-Corona-Kalender "Just another mask" mit Anspielungen aus dem schwulen Szene-, Fetisch- und auch Kunstbereich - immer mit einem ironischen Augenzwinkern.







Für 15 Euro (zzgl. 3 Euro für den Versand) gibt es den in limitierter Auflage gedruckten A4-Kalender bei Tobias Reichelt. Davon gehen 3 Euro pro Kalender als Spende an die Aidshilfe Düsseldorf. Bei Interesse einfach eine E-Mail schicken an ! (cw)







