Cutest couple alert!

Die beiden Influencerinnen und Realityshow-Teilnehmerinnen Francesca Farago und Demi Sims haben sich mit einem innigen Kussfoto auf Instagram überraschend als Paar geoutet.



Für Farago ist es die erste bekannte Beziehung mit einer Frau und damit ein Coming-out. Die 27-jährige Kanadierin wurde im vergangenen Jahr als Protagonistin der Netflix-Show "Finger weg!" (Originaltitel: "Too Hot To Handle") bekannt, in der zehn Singles für vier Wochen in eine Villa einquartiert werden, um die "wahre Liebe" zu finden. Körperliche Annäherungen, selbst Küsse, sind während des Aufenthalts nicht erlaubt. Francesca Farago und der 23-jährige Australier Harry Dowsey verließen die 2019 aufgezeichnete Sendung als Paar und verlobten sich sogar. Im Juni 2020 folgte jedoch die Trennung.



Demi Sims wiederum gehört zum Cast der britischen TV-Show "The Only Way Is Essex"-Star (TOWIE). Die 24-Jährige ist die erste offen bisexuelle Darstellerin der seit 2010 laufenden Sendung.



Das sexy Kussfoto, auf dem die Frauen nur mit einem Bikini bekleidet sind, entstand während eines Influencer*innen-Trip nach Mexiko. Die beiden verliebten Frauen posteten dasselbe Motiv auf ihren Instagram-Seiten, Sims wählte sogar noch ein zweites Bild aus. Zu ihrem Post schrieb die Britin "Swipe for a kiss" und setzte noch ein rotes Herzchen dahinter. Ihre Freundin Fracesca kommentierte: "I'm the luckiest person alive tbh." (cw)







