"Anders Amen": Ein Jahr und eine Million Klicks

Die beiden lesbischen Pastorinnen und Ehefrauen Ellen und Stefanie Radtke aus Eime bei Hildesheim feiern Jubiläum: Seit einem Jahr gibt es ihren Youtube-Kanal "Anders Amen".



Knapp eine Million Mal wurden ihre Videos inzwischen angeklickt, teilte der Evangelische Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen mit, der für das LGBTI-Angebot verantwortlich ist. "Anders Amen" soll zeigen, dass Queersein in der evangelischen Kirche funktioniert (queer.de berichtete).



"Alleine zu wissen, dass Ihr glaubt, so wie ihr glaubt, das hilft mir", zitiert Ellen die Zuschrift einer lesbischen Frau, die gedacht hat, "sie dürfe gar nicht glauben". Stefanie erklärt sich den großen Zuspruch des Kanals mit dessen Offenheit. "Die Sehnsucht nach einer Kirche für alle Menschen ist einfach riesengroß. Wir wollen so eine Kirche sein, weil das unser Traum von Kirche ist".



Durch künstliche Befruchtung haben die beiden Pastorinnen seit drei Monaten ein Baby (queer.de berichtete). In der Gemeinde sorgen zwei Mütter mit Kinderwagen allerdings kaum für Aufsehen. "Schläft sie schon durch?", ist auch hier die häufigste Frage.



Das Paar war im vergangenen Jahr in vielen TV-Sendungen zu Gast. Das ZDF hat Ellen und Stefanie in der Mittagssendung etwa zu den "Helden 2020" gekürt. Die Stiftung "digitale Chancen" zeichnete sie mit dem hochdotierten "Smart Hero Award" in der Kategorie "Demokratisch Gestalten" aus.



Das Pastorinnenpaar hat inzwischen mehr als 17.000 Follower*innen auf Youtube. Am 3. Februar geht es nach der Elternzeit weiter. (cw/pm)

