Das Social-Media-Coming-out des Jahres!

24. Januar 2021, noch kein Kommentar

Es begann mit einem Lady-Gaga-Song auf TikTok und einem T-Shirt auf Twitter, auf Instagram wurde es nun offiziell: Teenie-Star JoJo Siwa ist queer.



Die geniale Coming-out-Feier der 17-jährigen Tänzerin, Sängerin, Schauspielerin und Webvideoproduzentin, die durch die amerikanische Reality-Show "Dance Moms" bekannt wurde, begann vor drei Tagen auf TikTok, wo ihr 31,5 Millionen Menschen folgen.



JoJo Siwa postete ein Video, in dem sie die queere Lady-Gaga-Hymne "Born This Way" hört und zur Textstelle "No matter gay, straight or bi, lesbian, transgendered life, I'm on the right track, baby, I was born to survive" ihre Lippen bewegt. Der Clip wurde über 32 Millionen Mal aufgerufen, erhielt 5,3 Millionen Likes und wurde über 300.000 Mal kommentiert.



Am Freitag folgte ein Selfie auf Twitter, auf dem JoJo ein T-Shirt mit der Aufschrift "BEST. GAY. COUSIN. EVER." trägt. Dazu schrieb der Teenie-Star lediglich: "Meine Cousine hat mir ein neues T-Shirt geschenkt." Dafür gab es immerhin 1,2 Millionen Likes.



Nach diesen und einigen weiteren Andeutungen machte JoJo Siwa ihr Coming-out am Samstag offiziell. "In den letzten 48 Stunden habe ich unendlich viel Liebe und Unterstützung erhalten. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich", erklärte die Social-Media-Persönlichkeit in einem knapp 15-minütigen Instagram-Livestream. Ihr sei es immer egal gewesen, ob die Person, in die sich sie verliebe, eine Frau oder ein Mann sei, so die 17-Jährige, die sich auch bei ihren Eltern für deren Support und Akzeptanz bedankte: "Meine Mutter dachte schon die letzten zwei Jahre, dass ich nicht nur auf Jungs stehe."



Ein Label wollte Jojo Siwa ihrer sexuellen Orientierung allerdings noch nicht geben. "Ich habe darüber nachgedacht", kommentierte sie die entsprechende Frage eines Fans. "Ich kann jedoch noch keine Antwort geben, weil ich die Antwort noch nicht weiß." (cw)

-w-