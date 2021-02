05. Februar 2021, noch kein Kommentar

Josefine Liebing und Christian Gaa (Bild: Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt)

Dank Solidarität aus der Community konnten in Frankfurt das "Switchboard" und der "Club La Gata" in der Coronakrise bislang überleben - doch nun geht die zweite Spendenaktion zur Rettung queerer Bars in der Bankenmetropole in die Verlängerung.



Seit zwei Monaten sammelt das Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt bereits sehr erfolgreich Geld zur Deckung der Fixkosten des "Club La Gata", der ältesten Lesbenbar der Welt, und des "Switchboard", Café, Bar und Kulturzentrum der Frankfurter Aidshilfe. Für Dezember 2020 sowie Januar 2021 konnten die laufenden Kosten beider Locations getragen werden.



"So viele Menschen haben mittlerweile, trotz wahrscheinlich kleinen Geldbeutels, Geld auf die Startnext-Spendentöpfe überwiesen. Diese starke Solidarität ist unglaublich berührend und zeigt den hohen Stellenwert unserer queeren Rückzugsräume", erklärten die beiden Initiator*innen der Kampagne, Josefine Liebing und Christian Gaa. "Ein Ende des pandemiebedingten Lockdowns ist allerdings nicht absehbar. Deshalb haben wir uns für eine Verlängerung der Aktion bis Anfang April 2021 entschieden. Wir sind besorgt um die Existenz dieser Räume. Finanzhilfen kommen bei den Barbetreibenden nicht rechtzeitig bis gar nicht an."



Mitterweile kam sogar eine dritte existenzbedrohte queere Bar in Frankfurt, das "Comeback", auf das Bündnis zu, so dass ein dritter Online-Spendentopf eingerichtet wurde (Links am Ende des Berichts).



"Wir bleiben weiterhin solidarisch mit unseren queeren Anlaufstellen und kämpfen für den Erhalt der für unsere queeren Community so zentralen Strukturen", so Liebing und Gaa. "Diese Rückzugsorte sind essentiell, wenn es darum geht, Kontakt zu Menschen mit den gleichen Erfahrungen zu finden und sich auszutauschen. Dies trägt viel zum eigenen Selbstverständnis sowie Selbstvertrauen bei und soll auch noch nach dem Lockdown möglich sein." (cw/pm)



Spendentopf für den "Club La Gata"

Spendentopf für das "Switchboard"

Spendentopf für das "Comeback"















-w-