Spritze, spritze, das macht Spaß!

07. Februar 2021,

Bild: Fred Goudon / Rizzoli New York

Ein neuer Bildband könnte dafür sorgen, dass einige schwule Männer die "112" anrufen, auch wenn es nur in der Hose brennt...



Das Buch "On Fire: The Firefighters of France" vereint die heißesten Porträts aus den legendären Feuerwehrkalendern "Les pompiers" von Fred Goudon. Der französische Fotograf, der sich auch mit den "Dieux du Stade"-Kalendern viele Freunde in der Gay-Community gemacht hat, traf selbst die Auswahl.



Die homoerotische Hommage an die französische Feuerwehr zeigt echte Feuerwehrmänner aus dem ganzen Land, die für Goudon ihre Uniformen ausgezogen haben, ihr Lächeln und ihre Muskeln zeigen und dabei sinnlich mit Rutschstangen, Schaumlöschern, Kübelspritzen oder langen Schläuchen spielen.



Der 144-seitige Bildband erscheint am 16. Februar 2021 bei New Yorker Verlag Rizzoli und kann bei amazon.de bereits vorbestellt werden. (cw)



















-w-