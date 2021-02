Der queere Stoff, aus dem Liebesgeschichten sind

08. Februar 2021, noch kein Kommentar

Viele Unternehmen werben zum Valentinstag am 14. Februar ausschließlich mit heterosexuellen Paaren - die Kosmetik-Ladenkette LUSH setzt dagegen erneut auf die Vielfalt der Liebe.



Zum Preis von 7 Euro ist jetzt in den Filialen (und im Onlineshop) eine LGBTI- und umweltfreundliche Alternative zu herkömmlicher Geschenkverpackung erhältlich. "Liebe ist Liebe. Zeig, dass auch du dieser Meinung bist und feiere jede Art von Liebe mit diesem Knot Wrap", bewirbt das Unternehmen das wiederverwendbare, 70x70 cm große Stofftuch mit der Aufschrift "love is love" und küssenden Queers. "Es besteht zu 100% aus Bio-Baumwolle und eignet sich hervorragend, um deine Geschenke für den Valentinstag einzupacken."





Das Design wurde von Dalit aus dem LUSH-Shop in Rotterdam entworfen. "Ich wollte zum Valentinstag ein positives Licht auf die LGBTQIA* Community werfen", erklärte Dalit zum queeren Knot Wrap. "Und die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass gleichgeschlechtliche und nonbinäre Beziehungen ebenso wichtig sind. Ich bin davon überzeugt, dass wir Gleichberechtigung erreichen, wenn diese Formen der Beziehung im Alltag stärker repräsentiert werden."



LUSH betreibt nach eigenen Angaben knapp 1.000 Filialen in 49 Ländern der Welt. Bereits in der Vergangenheit war die Kosmetikkette mit LGBTI-freundlichen Aktionen aufgefallen. So verkaufte sie vor sechs Jahren eine "GayIsOK"-Seife zugunsten von queeren Projekten. 2018 konnte man bei LUSH eine Badebombe für Trans-Rechte erwerben. Im vergangenen Jahr wurden in zahlreichen Filialen Schilder mit der Aufschrift "Bitte draußen bleiben bei Symptomen von Covid-19, Rassismus und Homophobie" aufgehängt. (cw)





