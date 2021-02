"Queers for Democracy" in Myanmar

09. Februar 2021, noch kein Kommentar

Die Massenproteste gegen die Putschisten in Myanmar weiten sich eine Woche nach der Machtübernahme des Militärs weiter aus - LGBTI-Aktivist*innen sind mittendrin dabei und zeigen den Drei-Finger-Gruß.



Nach den Großdemonstrationen vom Wochenende kam es am Montag erneut in vielen Landesteilen zu Kundgebungen mit Zehntausenden Teilnehmer*innen. Die Demonstrant*innen fordern die Wiedereinsetzung der entmachteten Regierungschefin Aung San Suu Kyi, die im November die Parlamentswahl deutlich gewonnen hatte.



Als Widerstandsgeste hat sich der Drei-Finger-Gruß aus der Filmsaga "Die Tribute von Panem" durchgesetzt. Vor allem in der Metropole Yangon trugen Teilnehmer*innen der Proteste Regenbogenfahnen und Schilder mit der Aufschrift "Queers for Democracy".



Protest in Yangon: "BITCH better have my DEMOCRACY

Die 75-jährige faktische Regierungschefin Aung San Suu Kyi war in der Nacht zum 1. Februar zusammen mit zahlreichen Spitzenpolitiker*innen in Gewahrsam genommen worden. Ihr Antlitz zierte nun unzählige Schilder und Plakate der Demonstrant*innen, die die Friedensnobelpreisträgerin derzeit wieder zur Freiheitsikone stilisieren. International steht sie hingegen seit Jahren wegender staatlichen Diskriminierung der muslimischen Rohingya-Minderheit in der Kritik.



Auch die Situation für LGBTI hat sich in Myanmar nach dem Wahlsieg von Suu Kyis Nationaler Liga für Demokratie (NLD) im Jahr 2015 nicht wesentlich verbessert. Homosexualität ist in der ehemaligen britischen Kolonie offiziell noch immer eine Straftat, die mit bis zu zehn Jahren Gefängnis geahndet werden kann. Trans Menschen beklagen Schikanen und Missbrauch durch die Polizei. (cw/dpa)



-w-