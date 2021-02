New Zealand Post zeigt Flagge

11. Februar 2021,

Die neuseeländische Post feiert den 35. Jahrestag der Entkriminalisierung von Homosexualität mit einer Pride-Briefmarke.



Das Sonderpostwertzeichen mit einem Wert von 1,40 Neuseeland-Dollar (ca. 83 Cent) wurde in Zusammenarbeit mit dem Wellington Pride und anderen LGBTI-Gruppen entwickelt. Das Motiv zeigt die von Daniel Quasar entwickelte inklusive Regenbogenfahne: In die klassischen sechs Streifen stößt von links ein Dreieck mit fünf neuen Farbtönen. Schwarz und Braun sollen People of Color repräsentieren, während sich in Hellblau, Pink und Weiß trans, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen wiederfinden sollen.



"Diese Briefmarke war sehr wichtig für uns", erklärte Lynette Townsend, die bei der New Zealand Post für neue Postwertzeichen zuständig ist. "Unser Briefmarkenprogramm soll die verschiedenen Gruppen und Kulturen in der neuseeländischen Gesellschaft widerspiegeln." Die Post des Inselstaats ist in diesem Jahr Sponsor der Pride-Events, außerdem kündigte sie eine Spende an den queeren Jugendverband RainbowYOUTH an. Die Pride-Briefmarke ist über den Onlineshop der New Zealand Post erhältlich.



Queere Briefmarken gibt es auch in anderen Ländern: Bereits 2016 hatte PostNord eine Pride-Marke für Schweden auf den Markt gebracht. 2017 erschien in Dänemark eine Pride-Marke mit Regenbogenherz. Im selben Jahr feierte die kanadische Post zum Staatsjubiläum auch die Ehe-Öffnung mit einer "Marriage Equalitiy"-Sondermarke.



Deutschland würdigte 2018 den 150. Geburtstag von Magnus Hirschfeld mit einem 70-Cent-Postwertzeichen mit Geschlechterzeichen in Regenbogenfarben. 2019 feierten die Schweizer und die liechtensteinische Post mit zwei Sondermarken "Gesellschaftliche Vielfalt" gemeinsam das 50. Jubiläum des Stonewall-Aufstands in New York.



Queere Motive gibt es zudem in den USA mit einer Harvey-Milk-Marke sowie aus Finnland mit einer homoerotischen Tom-of-Finland-Serie. 2016 hatte die Postverwaltung der Vereinten Nationen (UNPA) eine Briefmarkenserie mit LGBTI-Motiven veröffentlicht. (cw)











