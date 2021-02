Kristen Stewart als Lady Di

12. Februar 2021,

In einem Set-Foto vom Film "Spencer" verwandelt sich Kristen Stewart täuschend echt in Prinzessin Diana - gedreht wird aktuell in einem Potsdamer Schloss.



Das Bild, das die Produktionsfirma Neon kürzlich veröffentlichte, zeigt die queere Schauspielerin mit leicht geneigtem Kopf und scheuem Blick unter einem schwarzen Hut mit Schleier. Regie des Dramas führt der chilenische Regisseur Pablo Larraín, das Drehbuch stammt von Steven Knight ("Verschwörung").



Noch bis Freitag laufen die Dreharbeiten im Schloss Marquardt in Potsdam - im Kaminzimmer und in der oberen Etage. Die leeren Räume wurden von der Crew mit dem entsprechenden Mobiliar ausgestattet, erklärte Schlossmanager Christian Schulze . Zuvor standen für den Hollywood-Film Dreharbeiten in einem prunkvollen Hotel im Taunus an.



"Spencer", nach Dianas Mädchennamen, dreht sich um ein langes Weihnachtswochenende auf dem königlichen Landsitz Sandringham Anfang der Neunzigerjahre, als Diana den Beschluss fasste, sich von Prince Charles zu trennen. Charles und Di hatten 1981 geheiratet, nach einem langen Rosenkrieg ließen sie sich 1996 scheiden. Ein Jahr später starb die Princess of Wales bei einem Autounfall in Paris.



Diana galt als ausgesprochen queerfreundlich und war bis zu ihrem Tod Schirmherrin der führenden britischen Aids-Hilfe-Organisation. (cw/dpa)











-w-