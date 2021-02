Endlich mehr Auswahl an LGBTI-Postkarten

13. Februar 2021, noch kein Kommentar

Katharina Pohl aus Elmshorn bietet in ihrem neuen Onlineshop Karten für jede queere Gelegenheit an - entworfen und gemalt wurden alle Motive von ihr selbst.



"Ich LIEBE Postkarten - das war schon immer so", schreibt Pohl auf ihrer Homepage bykathlspostkarten.de. "Dass ich nun einen Onlineshop mit 'kreativen' Produkten eröffne, neeee, das hätt ich so nicht gedacht... niemals... und schon gar nicht mit 'malen'!"



Die Idee kam ihr Ende letzten Jahres beim umweltfreundlichen Weihnachtskarten-Basteln für den guten Zweck. Dabei fiel ihr auf, "dass die Auswahl an LGBTI-Postkarten nicht die Größte ist".



Wohl war! Kathls süße Postkarten schließlich eine Marktlücke: Sie zeigen schwule und lesbische Liebes- und Tanzpaare, Regenbogenherzen in vielen Variationen, aber auch kunterbunte Blumen, queere Hochzeitstorten oder einen lesbischen Heiratsantrag. Mit einem Stückpreis von 2,20 Euro absolut bezahlbar! (cw)









