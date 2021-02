Nickelodeon: Queerkunde für Vorschulkinder

14. Februar 2021,

In einem deutschen Kinderlied wird die Aussprache des Buchstabens "P" u.a. mit "Papst" und "Polizei" erklärt - der Kindersender Nickelodeon setzt dagegen auf "Pride" und zahlreiche Flaggen der queeren Bewegungen.



"P is full of Pride!", heißt es im neuen "ABC Song" der Kindersendung "Blue's Clues & You!" - einem Reboot der Zeichentrickserie "Blue's Clues - Blau und schlau", die von 1996 bis 2006 produziert wurde und auch auf Nick Deutschland und Super RTL lief. Gesprochen wird der Satz von Traci Paige Johnson, die in der Sendung dem Hund Blue ihre Stimme leiht.

Direktlink | Der queere "ABC Song" von "Blue's Clues & You!

Zum Buchstaben "P" zeigt Nickelodeon insgesamt neun Pride-Flaggen, die vermutlich auch die meisten queer.de-Leser*innen nicht auf Anhieb identifizieren können. Die inklusive Regenbogenfahne mit den fünf Zusatzstreifen wird von Fahnen für asexuelle, trans, lesbische, bisexuelle, nichtbinäre, genderfluide, intergeschlechtliche sowie pansexuelle Menschen umrahmt. Der Hund Blue sitzt fröhlich daneben.



Hoffen wir mal, dass es von dieser vorbildlichen musikalischen Queerkunde für Vorschulkinder auch bald eine deutsche Fassung gibt. Ob sich wohl schon Hedwig von Beverfoerde bei Papst und Polizei über diese "Frühsexualisierung" beschwert hat? (mize)

Direktlink | Das deutsche "P-Lied" mit Pinguin, Papst und Polizei













