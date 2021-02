Lesbische Fußballstars im Babyglück

15. Februar 2021, noch kein Kommentar

Zweimal gewannen die Fußballerinnen Ashlyn Harris and Ali Krieger gemeinsam den WM-Titel für ihr Heimatland USA - jetzt sind sie Mütter geworden.



Die Adoption der am 12. Februar geborenen Sloane Phillips gab Krieger am Sonntag auf Instagram bekannt - mit drei süßen Fotos der glücklichen Regenbogenfamilie. Zusätzlich richtete sie sich direkt an die leibliche Mutter: "Wir versprechen dir, dass Sloane jeden Tag von uns, unserer Familie und unseren Freunden geliebt werden wird", schrieb die 36-Jährige. "Wir versprechen ihr ein glückliches, erfolgreiches Leben ohne Ausgrenzung und mit viel Unterstützung."



Die Torfrau Ashlyn Harris und die Abwehrspielerin Ali Krieger sind bereits seit über elf Jahren ein Paar - damals spielte Krieger in der Bundesliga beim 1. FFC Frankfurt. Sie erklärte anlässlich ihrer Verlobung im März 2019, Harris' "Kreativität und Ehrgeiz" habe sie sofort magisch angezogen. "Seit ich mit Ash zusammen bin, bin ich meiner Meinung nach zu der Frau geworden, die ich immer sein wollte. Sie hat mir geholfen, diese Frau zu werden." Ende Dezember 2019 heiratete das Paar in Miami (queer.de berichtete).



Sowohl Ali Krieger als auch Ashlyn Harris, von Fans liebevoll "Krashlyn" genannt, traten bei den Weltmeisterschaften 2015 und 2019 für das siegreiche US-amerikanische Fußballnationalteam an. Beide spielen hauptberuflich für den NWSL-Teilnehmer Orlando Pride. (cw)











