Jo Weil zeigt seinen Tom

16. Februar 2021, noch kein Kommentar

Zehn Monate nach seinem Coming-out hat der deutsche Fernsehschauspieler Jo Weil erstmals ein gemeinsames Foto mit seinem langjährigen Partner Tom gepostet.



"Happy Valentine's Day", wünschte der 43-Jährige am Sonntag seinen Instagram-Follower*innen und schrieb: "Tom, Sky und ich genießen zusammen das tolle Wetter und machen einen langen Spaziergang in der Sonne." Sein Partner Tom, mit dem er seit über einem Jahrzehnt zusammen ist, ist auf dem an einem See aufgenommenen Foto allerdings nur von hinten zu sehen. Der Post erhielt bislang über 6.000 Likes.



Jo Weil hatte sich erst im April 2020 in einem Interview in der "Bunten" öffentlich als schwul geoutet. Als Anlass für das Coming-out nannte er damals die Corona-Krise, die ihm "den letzten Ruck gegeben" habe (queer.de berichtete).



Weil spielte mit Unterbrechungen zwischen 2000 und 2015 in über 1.400 Folgen der ARD-Seifenoper "Verbotene Liebe" die schwule Serienfigur Oliver Sabel, der 2010 seinen Freund geheiratet hatte (queer.de berichtete). Als Pfarrer trat damals Dirk Bach in einer Gastrolle auf. Von November 2020 bis Januar 2021 war er in "Verbotene Liebe - Next Generation", der Streaming-Neuauflage und Fortsetzung der Soap auf TVNOW, wieder als Oliver Sabel zu sehen (queer.de berichtete).



Dazwischen war der Kölner Schauspieler u.a. auch bei den TV-Serien "Alles was zählt" (RTL) und "Rote Rosen" (Das Erste) dabei. In mehreren Folgen des Dortmunder "Tatort" spielte er den Callboy Toni Kelling.



Bereits vor seinem Coming-out beteiligte sich der 43-Jährige offen an vielen Szenevents, etwa bei CSDs oder als Juror bei Mr. Gay World. Weil ist auch Botschafter für die Aidshilfe Köln. (cw)





-w-