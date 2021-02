22. Februar 2021, noch kein Kommentar

Am 5. März 2021 bietet die Fluggesellschaft Virgin Australia zum diesjährigen Mardi-Gras-Festival ihren allerersten "Pride Flight" von Brisbane nach Sydney an.



Gastgeberin ist die bekannte australische Dragqueen Penny Tration, die im Hauptberuf als Flugbegleiter bei Virgin Australia arbeitet. Den rund 200 Passagieren des Sonderflugs verspricht die Airline "Dragshows über den Wolken, Getränke ohne Ende, DJ-Unterhaltung und alles, was man von einer queeren Feier erwarten darf, einschließlich Regenbogen und Glitzer".



Sie sei stolz darauf, ein Unternehmen zu führen, das Vielfalt und Inklusion feiere, erklärte Lisa Burquest, Personalvorständin der Virgin Australia Group. "Einige Mitglieder unseres Teams identifizieren sich als LGBTI, und wir nehmen die Herausforderung an, nicht nur ein integratives Klima zu schaffen, in der jeder Mensch jeden Tag er selbst sein kann, sondern auch die Communitys, in denen wir leben. arbeiten und fliegen, glaubwürdig zu repräsentieren."



Die One-Way-Tickets für den "Pride Flight" können zum Preis von 150 Dollar (ca. 97,50 Euro) in der Economy bzw. 350 Dollar (ca. 227,50 Euro) in der Business Class auf der Homepage von Virgin Australia gebucht werden. Die Fluggesellschaft verspricht kostenlose Umbuchungen und Stornierungen.



Australien ist dank strikter Maßnahmen bisher vergleichsweise glimpflich durch die Coronakrise gekommen. Insgesamt wurden bislang nur knapp 290.000 Fälle verzeichnet, rund 900 Menschen starben in Verbindung mit Covid-19. (cw)









-w-