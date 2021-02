24. Februar 2021, noch kein Kommentar

Mit einem süßen Foto und dem passenden Spruch hat der schwule TV-Promi Ross Mathews, bekannt vor allem als Juror aus "RuPaul's Drag Race", am Dienstag seine Verlobung bekanntgegeben.



"Fiancé, you stay", schrieb der 41-Jährige zu dem Bild, das ihn zusammen mit seinem Partner Wellington Garcia lächelnd auf einem Sessel sitzend in ihrer New Yorker Wohnung zeigt - mit den Worten "Shantay, you stay" gibt RuPaul in seiner Show immer die Gewinnerin des Lip-sync-Wettbewerbs bekannt. An ihren linken Händen tragen die beiden Gucci-Träger Verlobungsringe.



"Ich bin so stolz darauf, euch mitteilen zu können, dass der klügste, lustigste und netteste Mann, den ich je getroffen habe, nach über einem Jahr gemeinsamer Reise durch die Pandemie, die Quarantäne und von Küste zu Küste 'Ja' sagte", schrieb Mathews zu dem Foto. "Dr. García, ich liebe dich. Ein Leben voller Abenteuer erwartet uns."



Ross Mathews wurde in den USA bekannt durch seine Rolle als "Ross the Intern" in "The Tonight Show with Jay Leno". Er war einer auch einer der ersten Teilnehmer der amerikanischen Ausgabe von "Celebrity Big Brother". Neben seiner Arbeit mit RuPaul ist er u.a. Co-Moderator der Talkshow "Live from E!". (cw)









