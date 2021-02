Jung, schön und nackt

26. Februar 2021, noch kein Kommentar

Bild: Richard Kranzin / Salzgeber Buchverlage

Der Berliner Fotograf Richard Kranzin hat von 2018 bis 2020 über 60 junge Männer im geschützten Raum der eigenen vier Wände abgelichtet und eine Auswahl von 104 Fotos für die Veröffentlichung in dem neuen Bildband "Nudes" freigegeben.



Die analogen Aufnahmen sind technisch und kompositorisch perfekt und konzentrieren sich in ihrer makellosen Schönheit und Schlichtheit allein auf ihren Inhalt: schöne und junge Männer, die einfach nur sie selbst sind. In dieser Reduktion - die alles andere als kalt ist, sondern den porträtierten Menschen allen Raum gibt - liegt ein Zauber, ein Träumen von ewiger Schönheit, das für Fotograf, Modell und Betrachter gleichermaßen gilt.



"Meine Kunst geht der Verletzlichkeit von Maskulinität auf den Grund", erklärte Kranzin zu seinem neuen Bildband. "Die jungen Männer dieser digital sozialisierten Generation werden von mir so pur wie möglich erzählt. Das analoge Schwarz-Weiß-Bild verleiht ihrer Körperlichkeit neue Haptik und steht im Kontrast zu den überladenen digitalen Bilderwelten der Gegenwart." Seine Modelle werden von ihrer kommerzialisierten Selbstdarstellung in den sozialen Medien, ihrer digitalen Identität, entkoppelt: "Ich möchte buchstäblich alle Fassaden aufbrechen. Diese Fotoreihe lässt von einer sündenfreien Männlichkeit, von Wahrhaftigkeit und realer Sinnlichkeit träumen."



Mit der analogen Fotografie setzt Richard Kranzin einen deutlichen Kontrapunkt zur gegenwärtigen Omnipräsenz der digitalen Fotografie. "Nudes" ist nach "Boys in Nature" der zweite Bildband des 1990 geborenen Künstlers. Das hochwertige, gebundene Fotobuch mit 176 Seiten erscheint am 15. März bei Salzgeber und kann zum Preis von 59 Euro bei amazon.de bereits vorbestellt werden. Eine kleine Auswahl von Kranzins Porträts zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw)











