Sydney: CSD-Parade im Stadion

Im großen Cricket Ground der australischen Metropole Sydney haben sich am Samstag tausende Menschen zum queeren "Mardi Gras"-Umzug versammelt, der völlig ohne Corona-Sorgen über die Bühne ging.



Wegen der Pandemie wurde die jährliche Parade für LGBTI-Rechte mit ihren rund 5.000 Teilnehmer*innen von der Innenstadt in das Stadion verlegt. Das Ereignis zog etwa 36.000 Zuschauer*innen an, die eine farbenfrohe und lautstarke Veranstaltung verfolgten. Es sei "unglaublich, so viele Menschen völlig in Sicherheit bei einem Fest im Cricket Ground beisammen zu sehen", sagte der Arzt Bushan Joshi.



Obwohl die Pride-Parade mit Tänzen und Feuerwerk einherging, zeigten sich einige Teilnehmer*innen unzufrieden, dass der traditionelle Rahmen der Innenstadt verlassen werden musste. Mehrere hundert queere Aktivist*innen veranstalteten sogar eine Kundgebung auf dem sonst üblichen Weg des Umzugs durch die Stadt. Die Demo auf der Straße gehöre zu den wichtigen Aspekten, weil sie für den Kampf der Bewegung für die Rechte dieser Minderheiten stehe, sagte Veranstalter Charlie Murphy.



Zahlreiche Einwohner*innen von Sydney begaben sich zu Feiern in Bars und Pubs, denn schon seit 48 Stunden hatte es im gesamten Bundesstaat New South Wales keine einzige gemeldete Infektion mit dem Coronavirus gegeben. Die sogenannten Sydneysiders waren auch deshalb in Feierlaune, weil ihr Land im internationalen Vergleich im Umgang mit der Corona-Krise gut abschneidet. Seit Pandemie-Beginn wurden in dem Land mit 25 Millionen Einwohner*innen nur 29.000 Infektionen und gut 900 Todesfälle registriert. (cw/AFP)









