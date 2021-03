12. März 2021, noch kein Kommentar

Bild: Xavier Samre

Sommer, Strand, nackte Haut und Muskeln: Mit seiner Polaroid-Serie "Brazil" feiert der französische Fotograf Xavier Samre die Männer von Rio de Janeiro.



Samre fängt die Sinnlichkeit der Brasilianer in einer modernen Vision der klassischen Fotografie ein. Diese über viele Jahre entstandene Polaroid-Serie des großen Brasilien-Fans bietet den Betrachtern die Möglichkeit, einen intimen Moment mit heißen einheimischen Männern zu genießen. Eine Auswahl seiner Arbeiten zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Noch bis zum 2. April werden Samres Männerporträts online auf boysboysboys.org ausgestellt, wo sie auch käuflich erworben werden können. Die Website ist ein Projekt der Londoner Little Black Gallery, das von Mitbegründer Ghislain Pascal kuratiert wird, um schwule und queere Fotografie zu fördern. (cw)













-w-