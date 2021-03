Jorge González zeigt sein Sixpack

18. März 2021, noch kein Kommentar

Der Choreograf Jorge González bringt sich in der Regel mit seinen extravaganten Outfits ins Gespräch - nun gewährt der 53-Jährige zur Abwechslung mal einen Blick auf seinen heißen Body.



Auf Instagram und Facebook postete das schwule Jurymitglied der RTL-Tanzsendung "Let's Dance" am Mittwoch zwei Fotos, die ihn in seinem rosa Badezimmer gleich nach dem Duschen zeigen. Neben einem weißen Handtuch, das um seinen Kopf gewickelt ist, trägt González nur einen knappen schwarzen Slip. Auf der Wann sitzend, posiert er sexy mit laszivem Blick - die eine Hand am Sixpack, die andere vor dem leicht geöffneten Mund.

"Bitte nicht stören. Ich träume gerade von dir, dir oder dir", schrieb der queere Choreograf auf Englisch zu den beiden Fotos, für die er Tausendes Likes, etliche Flammen-Emojis und jede Menge zustimmende Kommentare erhielt. "Wow! So sah ich nicht mal mit 30 aus", kommentierte etwa ein begeisterter User.



Jorge González hatte bis zu seinem 17. Lebensjahr auf Kuba gelebt. Wegen der Homofeindlichkeit in der kommunistischen Diktatur floh er schließlich nach Europa, um Radioökologie an einer slowakischen Universität zu studieren. Er arbeitete nebenbei als Model - und machte dies schließlich zu seinem Hauptberuf. 2011 nahm er auch die deutsche Staatsangehörigkeit an.



2009 wurde er zum TV-Gesicht, als er die Nachfolge von Bruce Darnell als Choreograf und Trainer der Model-Casting-Show "Germany's Next Topmodel" unter der Leitung von Heidi Klum annahm. Sein extravagantes Auftreten und seine ausgefallene Kleidung verschafften ihm innerhalb kurzer Zeit hohe mediale Aufmerksamkeit. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung etwa nannte González den "heimlichen Star" der Sendung und beschrieb ihn als "fleischgewordenen Stöckelschuh".



Seit 2013 ist González Jurymitglied der Tanzsendung "Let's Dance" und moderiert die Sendung "E! Factor by Jorge González" im Spartensender E! Entertainment Television. (cw)

-w-