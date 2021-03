Schwule Liebe - ganz natürlich

22. März 2021, noch kein Kommentar

Ein Name, den man sich merken muss: Nur mit natürlichem Licht porträtiert Thanh Vuong seine männlichen Models in der freien Natur.



Der vietnamesische Fotograf setzt sich in seinen sinnlichen Arbeiten mit Männlichkeit, Geschlechterbildern und schwuler Liebe auseinander. "Seine intimen Bilder sind ein Muss für jede Kunstsammlung", lobt der queere Kunstexperte Ghislain Pascal, der Thanh Vuong auch im Westen bekannter machen will.



Mehr von Vuongs Arbeiten gibt es jetzt online auf boysboysboys.org, wo sie auch käuflich erworben werden können. Die Website ist ein Projekt der Londoner Little Black Gallery, das von Pascal kuratiert wird, um schwule und queere Fotografie zu fördern. (cw)











-w-