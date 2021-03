Lesben im Weltall

23. März 2021, noch kein Kommentar

Die neue Graphic Novel "Auf einem Sonnenstrahl" von Tillie Walden erzählt die Abenteuer auf einem Raumschiff mit einer ausschließlich weiblichen und queeren Crew.



In dem intergalaktischen Abenteuer entführt uns die 1996 geborene lesbische Zeichnerin in eine üppige Fantasiewelt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Mia, das neueste Mitglied an Bord der Aktis. Das Raumschiff düst quer durchs All, um zerfallene Weltraumarchitektur zu restaurieren.



Mit dem Rest des Teams - der Kapitänin Charlotte und ihrer Frau Alma, der jungen Jules und der schweigenden nichtbinären Person Elliot - freundet sich Mia schnell an, doch die Erinnerungen an ihre Zeit im Internat, als sie sich in die geheimnisvolle neue Schülerin Grace verliebte, lassen sie nicht los. Die Reise ans Ende der Galaxie ist zudem nicht ganz ungefährlich.



"Auf einem Sonnenstrahl" ist sowohl queere Coming-of-Age-Story als auch die Geschichte über den Verlust einer großen Liebe. Das Buch mit dem Originaltitel "On a Sunbeam" wurde 2018 mit dem renommierten L.A. Times Book Prize ausgezeichnet und von "Publishers Weekly" und der "Washington Post" unter die zehn besten Bücher des Jahres gewählt. Die deutsche Übersetzung ist Anfang März im Verlag Reprodukt erschienen und zum Preis von 29 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich. (cw)













-w-