Glööckler gegen Morgenstern

25. März 2021,

Queeres Gipfeltreffen bei "Wer weiß denn sowas?": Am 29. März treten der Designer Harald Glööckler und der Moderator Ralph Morgenstern als Kandidaten gegeneinander an.



In der von Kai Pflaume moderierten Quizshow kämpft der selbsternannte "Prinz of Pompöös" an der Seite von Bernhard Hoëcker, während Klatschexperte Morgenstern gemeinsam mit dem zweiten Teamkapitän Elton die kniffligen Fragen beantworten muss. Wir sind gespannt, wer am kommenden Montag den glitzernden Siegerkranz tragen wird.



Bild: Bild: ARD / Morris Mac Matzen



Bild: Bild: ARD / Morris Mac Matzen

"Wer weiß denn sowas?" wird seit 2015 in erster Linie im ARD-Vorabendprogramm ausgestrahlt. Der übliche Sendeplatz ist montags bis freitags um 18 Uhr. Die Studiogäste können vor jeder Sendung entscheiden, ob sie sich dem Promi-Team von Bernhard Hoëcker oder Elton anschließen. Das gewonnene Geld wird unter den Studiogästen, die sich für das Siegerteam entschieden haben, aufgeteilt. (cw)







