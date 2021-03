Puschmann tanzt sich an die Spitze

27. März 2021, noch kein Kommentar

Als einziges Duo erhielten Ex-"Prince Charming" Nicolas Puschmann und sein Tanzpartner Vadim Garbuzov am Freitagabend in der RTL-Show "Let's Dance" die Höchstpunktzahl 30.



Das erste gleichgeschlechtliche Männerpaar in der deutschen "Let's Dance"-Geschichte begeisterte die Jury mit einem emotionalen Contemporary - also einen recht freien, zeitgenössischen Tanz - zum Song "Unsteady" von X Ambassadors. "Super Choreografie, super Umsetzung, tolle Gefühle, ihr wart absolut synchron", schwärmte der sonst so kritische Juror Joachim Llambi. "Alles andere als heute Abend 30 Punkte ist eine Frechheit."



Seine Jury-Kollegin Motsi Mabuse stand nach dem Tanz nicht nur auf, sondern hielt mit Tränen in den Augen ein Plädoyer für Diversity: "Seit zehn Jahren sitze ich als schwarze Frau hier in der Jury, darauf bin ich stolz und Love is Love." Ein Video des Tanzes kann man sich auf der RTL-Homepage anschauen.



Die Show verlassen musste als vierter Promi der Formel-1-Reporter Kai Ebel. Nach dem Voting der Zuschauer*innen und nur zehn Punkten der Jury tanzt der 56-Jährige mit Profitänzerin Kathrin Menzinger nach der Osterpause nicht mehr um den Titel in der 14. Staffel. (cw/dpa)







-w-