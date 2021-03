Intime schwule Nähe

28. März 2021, noch kein Kommentar

Mit seiner Serie "The Shape of Us" feiert der amerikanische Fotograf Matthew Finley die Schönheit der Verbundenheit, die zwischen zwei Männern geschaffen werden kann.



Inspiriert wurden die klassischen schwarz-weißen Männerakte von der eigenen langjährigen Beziehung des schwulen Künstlers. "Ich wollte die Stärke, Komplexität und Intimität eines Paares zelebrieren", erklärte Finley zu seinen Arbeiten. "Als junger Schwuler fehlten mir Beispiele für gleichgeschlechtliche Beziehungen. Ich war mir damals nicht sicher, ob ich jemals diese Art von Nähe erleben würde."



Die inszenierten Porträts "entsprechen in hohem Maße dem Stil, der Schönheit und der Komposition von Mapplethorpes skulpturalen Bildern", findet der queere Kunstexperte Ghislain Pascal. Mehr von Finleys Arbeiten zeigt er online auf boysboysboys.org, wo sie auch käuflich erworben werden können. Die Website ist ein Projekt der Londoner Little Black Gallery, das von Pascal kuratiert wird, um schwule und queere Fotografie zu fördern. (cw)











-w-