Schwule Insta-Befriedigung

03. April 2021,

@ARH.83 © Mauricio A. Rodriguez

In seiner Serie "Unlocked" reflektiert der venezolanische Fotograf Mauricio A. Rodriguez schwule Sexualität im Zeitalter des Social-Media-Voyeurismus.



Die Sehnsucht nach Akzeptanz im Netz, Insta-Befriedigung und imaginärer Perfektion spiegeln sich in Rodriguez' digitalen Kollagen, in der nackte Männerkörper auf sehr erotische Weise miteinander verschmelzen. Zwölf weitere Arbeiten seiner "Unlocked"-Serie zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Noch bis zum 30. April werden die Bilder online auf boysboysboys.org ausgestellt, wo sie auch käuflich erworben werden können. Die Website ist ein Projekt der Londoner Little Black Gallery, das von Mitbegründer Ghislain Pascal kuratiert wird, um schwule und queere Fotografie zu fördern. (cw)











